Mis on UpStable (USTX)

USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse UpStable (USTX) allikas Ametlik veebisait

UpStable hinna ennustus (USD)

Kui palju on UpStable (USTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UpStable (USTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UpStable nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UpStable hinna ennustust kohe!

USTX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

UpStable (USTX) tokenoomika

UpStable (USTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UpStable (USTX) kohta Kui palju on UpStable (USTX) tänapäeval väärt? Reaalajas USTX hind USD on 0.00350398 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USTX/USD hind? $ 0.00350398 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USTX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on UpStable turukapitalisatsioon? USTX turukapitalisatsioon on $ 22.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USTX ringlev varu? USTX ringlev varu on 6.51M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USTX (ATH) hind? USTX saavutab ATH hinna summas 0.058009 USD . Mis oli kõigi aegade USTX madalaim (ATL) hind? USTX nägi ATL hinda summas 0.00234656 USD . Milline on USTX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USTX kauplemismaht on -- USD . Kas USTX sel aastal kõrgemale ka suundub? USTX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USTX hinna ennustust

UpStable (USTX) Olulised valdkonna uudised