Mis on Upsorber (UP)

upsorber aims to be a better store of value through improved game-theory. It allows holders to upsorb (stake) value. In contrast to normal staking, the amount of staking rewards that are paid out is correlated to a function of time that grows super-linearly with the stake length. This means that the protocol incentives holding the token longterm and delaying gratification.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Upsorber (UP) kohta Kui palju on Upsorber (UP) tänapäeval väärt? Reaalajas UP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Upsorber turukapitalisatsioon? UP turukapitalisatsioon on $ 11.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UP ringlev varu? UP ringlev varu on 1.79T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UP (ATH) hind? UP saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade UP madalaim (ATL) hind? UP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on UP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UP kauplemismaht on -- USD . Kas UP sel aastal kõrgemale ka suundub? UP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UP hinna ennustust

