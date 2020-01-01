uPlexa (UPX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi uPlexa (UPX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

uPlexa (UPX) teave uPlexa coin aims to incentivize the mass compute power of IoT devices through PoW. Ultimately enabling a highly decentralized means of anonymous, browser-based blockchain payments. Ametlik veebisait: https://uplexa.com/ Ostke UPX kohe!

uPlexa (UPX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage uPlexa (UPX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.79K $ 5.79K $ 5.79K Koguvaru: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B Ringlev varu: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.79K $ 5.79K $ 5.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00216531 $ 0.00216531 $ 0.00216531 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave uPlexa (UPX) hinna kohta

uPlexa (UPX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud uPlexa (UPX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UPX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UPX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UPX tokeni tokenoomikat, avastage UPX tokeni reaalajas hinda!

UPX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UPX võiks suunduda? Meie UPX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UPX tokeni hinna ennustust kohe!

