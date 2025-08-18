Mis on uPlexa (UPX)

uPlexa coin aims to incentivize the mass compute power of IoT devices through PoW. Ultimately enabling a highly decentralized means of anonymous, browser-based blockchain payments.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse uPlexa (UPX) allikas Ametlik veebisait

uPlexa hinna ennustus (USD)

Kui palju on uPlexa (UPX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie uPlexa (UPX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida uPlexa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake uPlexa hinna ennustust kohe!

UPX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

uPlexa (UPX) tokenoomika

uPlexa (UPX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UPX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse uPlexa (UPX) kohta Kui palju on uPlexa (UPX) tänapäeval väärt? Reaalajas UPX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UPX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UPX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on uPlexa turukapitalisatsioon? UPX turukapitalisatsioon on $ 5.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UPX ringlev varu? UPX ringlev varu on 2.63B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UPX (ATH) hind? UPX saavutab ATH hinna summas 0.00216531 USD . Mis oli kõigi aegade UPX madalaim (ATL) hind? UPX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on UPX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UPX kauplemismaht on -- USD . Kas UPX sel aastal kõrgemale ka suundub? UPX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UPX hinna ennustust

uPlexa (UPX) Olulised valdkonna uudised