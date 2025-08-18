Mis on UpDog (UPDOG)

Static yield Auto-generating liquidity protocol by holding which also contain deflationary token modal. Automatic Liquidity provision which takes place as every trade contributes towards automatically generating liquidity that goes into pools. Autonomous static Yield is earned by holders as passive rewards from the deflationary taxes per transactions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse UpDog (UPDOG) allikas Ametlik veebisait

UpDog hinna ennustus (USD)

Kui palju on UpDog (UPDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UpDog (UPDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UpDog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UpDog hinna ennustust kohe!

UPDOG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

UpDog (UPDOG) tokenoomika

UpDog (UPDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UPDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UpDog (UPDOG) kohta Kui palju on UpDog (UPDOG) tänapäeval väärt? Reaalajas UPDOG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UPDOG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UPDOG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on UpDog turukapitalisatsioon? UPDOG turukapitalisatsioon on $ 130.89K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UPDOG ringlev varu? UPDOG ringlev varu on 336.36T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UPDOG (ATH) hind? UPDOG saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade UPDOG madalaim (ATL) hind? UPDOG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on UPDOG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UPDOG kauplemismaht on -- USD . Kas UPDOG sel aastal kõrgemale ka suundub? UPDOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UPDOG hinna ennustust

UpDog (UPDOG) Olulised valdkonna uudised