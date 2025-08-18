Rohkem infot MBXN

MBXN Hinnainfo

MBXN Ametlik veebisait

MBXN Tokenoomika

MBXN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

UpBots Token logo

UpBots Token hind (MBXN)

Loendis mitteolevad

1 MBXN/USD reaalajas hind:

$0.0004127
$0.0004127$0.0004127
-3.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
UpBots Token (MBXN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:33:56 (UTC+8)

UpBots Token (MBXN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.10274
$ 0.10274$ 0.10274

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

-3.27%

-5.26%

-5.26%

UpBots Token (MBXN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MBXN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MBXNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10274 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MBXN muutunud -0.63% viimase tunni jooksul, -3.27% 24 tunni vältel -5.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UpBots Token (MBXN) – turuteave

$ 206.35K
$ 206.35K$ 206.35K

--
----

$ 206.35K
$ 206.35K$ 206.35K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

UpBots Token praegune turukapitalisatsioon on $ 206.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MBXN ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 206.35K.

UpBots Token (MBXN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse UpBots Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse UpBots Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse UpBots Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse UpBots Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.27%
30 päeva$ 0-64.49%
60 päeva$ 0-33.84%
90 päeva$ 0--

Mis on UpBots Token (MBXN)

UpBots token

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse UpBots Token (MBXN) allikas

Ametlik veebisait

UpBots Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on UpBots Token (MBXN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UpBots Token (MBXN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UpBots Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UpBots Token hinna ennustust kohe!

MBXN kohalike valuutade suhtes

UpBots Token (MBXN) tokenoomika

UpBots Token (MBXN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MBXN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UpBots Token (MBXN) kohta

Kui palju on UpBots Token (MBXN) tänapäeval väärt?
Reaalajas MBXN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MBXN/USD hind?
Praegune hind MBXN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UpBots Token turukapitalisatsioon?
MBXN turukapitalisatsioon on $ 206.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MBXN ringlev varu?
MBXN ringlev varu on 500.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MBXN (ATH) hind?
MBXN saavutab ATH hinna summas 0.10274 USD.
Mis oli kõigi aegade MBXN madalaim (ATL) hind?
MBXN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MBXN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MBXN kauplemismaht on -- USD.
Kas MBXN sel aastal kõrgemale ka suundub?
MBXN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MBXN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:33:56 (UTC+8)

UpBots Token (MBXN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.