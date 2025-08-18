Rohkem infot UNV

UNV Hinnainfo

UNV Ametlik veebisait

UNV Tokenoomika

UNV Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Unvest logo

Unvest hind (UNV)

Loendis mitteolevad

1 UNV/USD reaalajas hind:

$0.00081754
$0.00081754$0.00081754
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Unvest (UNV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:23:49 (UTC+8)

Unvest (UNV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.304292
$ 0.304292$ 0.304292

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.43%

+8.43%

Unvest (UNV) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul UNV kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.304292 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on UNV muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Unvest (UNV) – turuteave

$ 637.81K
$ 637.81K$ 637.81K

--
----

$ 817.54K
$ 817.54K$ 817.54K

780.16M
780.16M 780.16M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Unvest praegune turukapitalisatsioon on $ 637.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UNV ringlev varu on 780.16M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 817.54K.

Unvest (UNV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Unvest ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Unvest ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Unvest ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Unvest ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-5.41%
60 päeva$ 0+25.42%
90 päeva$ 0--

Mis on Unvest (UNV)

Securely trade your locked tokens with Unvest NFTs & LVTs. Unvest is the open multi-chain DeFi protocol for trading locked tokens. Free, fully customizable Vesting and Distribution for project owners.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Unvest (UNV) allikas

Ametlik veebisait

Unvest hinna ennustus (USD)

Kui palju on Unvest (UNV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Unvest (UNV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Unvest nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Unvest hinna ennustust kohe!

UNV kohalike valuutade suhtes

Unvest (UNV) tokenoomika

Unvest (UNV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unvest (UNV) kohta

Kui palju on Unvest (UNV) tänapäeval väärt?
Reaalajas UNV hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UNV/USD hind?
Praegune hind UNV/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Unvest turukapitalisatsioon?
UNV turukapitalisatsioon on $ 637.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UNV ringlev varu?
UNV ringlev varu on 780.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNV (ATH) hind?
UNV saavutab ATH hinna summas 0.304292 USD.
Mis oli kõigi aegade UNV madalaim (ATL) hind?
UNV nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on UNV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UNV kauplemismaht on -- USD.
Kas UNV sel aastal kõrgemale ka suundub?
UNV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:23:49 (UTC+8)

Unvest (UNV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.