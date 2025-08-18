Rohkem infot UNVAXSPERM

Unvaxxed Sperm logo

Unvaxxed Sperm hind (UNVAXSPERM)

Loendis mitteolevad

1 UNVAXSPERM/USD reaalajas hind:

$0.00010479
$0.00010479
+0.90%1D
mexc
USD
Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:08:14 (UTC+8)

Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00442028
$ 0.00442028

$ 0
$ 0

--

+0.94%

+6.79%

+6.79%

Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul UNVAXSPERM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNVAXSPERMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00442028 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on UNVAXSPERM muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.94% 24 tunni vältel +6.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) – turuteave

$ 104.78K
$ 104.78K

--
--

$ 104.78K
$ 104.78K

999.90M
999.90M

999,902,502.0
999,902,502.0

Unvaxxed Sperm praegune turukapitalisatsioon on $ 104.78K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UNVAXSPERM ringlev varu on 999.90M, mille koguvaru on 999902502.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 104.78K.

Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Unvaxxed Sperm ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Unvaxxed Sperm ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Unvaxxed Sperm ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Unvaxxed Sperm ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.94%
30 päeva$ 0+11.43%
60 päeva$ 0+22.84%
90 päeva$ 0--

Mis on Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM)

Unvaxxed sperm is the new bitcoin

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) kohta

Kui palju on Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) tänapäeval väärt?
Reaalajas UNVAXSPERM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UNVAXSPERM/USD hind?
Praegune hind UNVAXSPERM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Unvaxxed Sperm turukapitalisatsioon?
UNVAXSPERM turukapitalisatsioon on $ 104.78K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UNVAXSPERM ringlev varu?
UNVAXSPERM ringlev varu on 999.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNVAXSPERM (ATH) hind?
UNVAXSPERM saavutab ATH hinna summas 0.00442028 USD.
Mis oli kõigi aegade UNVAXSPERM madalaim (ATL) hind?
UNVAXSPERM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on UNVAXSPERM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UNVAXSPERM kauplemismaht on -- USD.
Kas UNVAXSPERM sel aastal kõrgemale ka suundub?
UNVAXSPERM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNVAXSPERM hinna ennustust.
Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.