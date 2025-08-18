Mis on Unstake (NSTK)

The Instant Unstaking protocol for the interchain. Only on Kujira. Don’t Wait. Unstake.

Üksuse Unstake (NSTK) allikas Ametlik veebisait

Unstake hinna ennustus (USD)

Kui palju on Unstake (NSTK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Unstake (NSTK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Unstake nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NSTK kohalike valuutade suhtes

Unstake (NSTK) tokenoomika

Unstake (NSTK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NSTK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unstake (NSTK) kohta Kui palju on Unstake (NSTK) tänapäeval väärt? Reaalajas NSTK hind USD on 0.01528323 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NSTK/USD hind? $ 0.01528323 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NSTK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Unstake turukapitalisatsioon? NSTK turukapitalisatsioon on $ 993.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NSTK ringlev varu? NSTK ringlev varu on 65.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NSTK (ATH) hind? NSTK saavutab ATH hinna summas 0.311372 USD . Mis oli kõigi aegade NSTK madalaim (ATL) hind? NSTK nägi ATL hinda summas 0.00746119 USD . Milline on NSTK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NSTK kauplemismaht on -- USD . Kas NSTK sel aastal kõrgemale ka suundub? NSTK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NSTK hinna ennustust

