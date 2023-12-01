UNLUCKY (UNLUCKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UNLUCKY (UNLUCKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UNLUCKY (UNLUCKY) teave UNLUCKY is a memecoin and NFT project with moon dreams, and a chubbily-cheeky black cat named UNLUCKY. His laser-focused eyes, Mona Lisa smile, and a patch on his head resembling the number 13, he dares you to give your bad lucks and misfortunes the middle finger. "To the moon, my degens! Unleash your unlucky-ness and LFGoooo! May our (anti)superstitions summon the benevolent spirits of the universe to our side! Remember, fortune favors the UNLUCKY'S who dare to play with it!" Ametlik veebisait: https://unlucky.fun Valge raamat: https://unlucky.fun/wp-content/uploads/2023/12/unlucky-blackpaper.pdf Ostke UNLUCKY kohe!

UNLUCKY (UNLUCKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UNLUCKY (UNLUCKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 124.83K $ 124.83K $ 124.83K Koguvaru: $ 130.00B $ 130.00B $ 130.00B Ringlev varu: $ 130.00B $ 130.00B $ 130.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 124.83K $ 124.83K $ 124.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000883 $ 0.00000883 $ 0.00000883 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave UNLUCKY (UNLUCKY) hinna kohta

UNLUCKY (UNLUCKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UNLUCKY (UNLUCKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNLUCKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNLUCKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNLUCKY tokeni tokenoomikat, avastage UNLUCKY tokeni reaalajas hinda!

UNLUCKY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNLUCKY võiks suunduda? Meie UNLUCKY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNLUCKY tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!