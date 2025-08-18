Rohkem infot UP

UnlockProtocolToken hind (UP)

1 UP/USD reaalajas hind:

$0.00608651
$0.00608651$0.00608651
-6.40%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
UnlockProtocolToken (UP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:11:50 (UTC+8)

UnlockProtocolToken (UP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.01%

-6.44%

-11.95%

-11.95%

UnlockProtocolToken (UP) reaalajas hind on $0.00608651. Viimase 24 tunni jooksul UP kaubeldud madalaim $ 0.00606455 ja kõrgeim $ 0.00663416 näitab aktiivset turu volatiivsust. UPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.084551 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00355353.

Lüliajalise tootluse osas on UP muutunud -1.01% viimase tunni jooksul, -6.44% 24 tunni vältel -11.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UnlockProtocolToken (UP) – turuteave

UnlockProtocolToken praegune turukapitalisatsioon on $ 1.70M -- 24 tunnise kauplemismahuga. UP ringlev varu on 279.01M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.09M.

UnlockProtocolToken (UP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse UnlockProtocolToken ja USD hinnamuutus $ -0.000419646160558476.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse UnlockProtocolToken ja USD hinnamuutus $ -0.0009973105.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse UnlockProtocolToken ja USD hinnamuutus $ -0.0001276724.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse UnlockProtocolToken ja USD hinnamuutus $ -0.001651003454491251.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000419646160558476-6.44%
30 päeva$ -0.0009973105-16.38%
60 päeva$ -0.0001276724-2.09%
90 päeva$ -0.001651003454491251-21.33%

Mis on UnlockProtocolToken (UP)

Unlock is a protocol that developers, creators, and platforms can use to create onchain memberships and subscriptions. Unlock’s goal is to ease implementation and increase conversion from “users” to “members,” creating a much healthier monetization environment for the web. In short, Unlock is an open-source, collectively owned, community-governed, peer-to-peer system that creates time-based (potentially recurring) memberships. There are a number of interdependent components of Unlock. These are: Unlock Labs: The core team that created and currently maintains Unlock Protocol. Unlock Protocol: A suite of upgradable smart contracts that create memberships as NFTs. The Unlock Ecosystem: A community of creators, distributors, and consumers who share ownership of Unlock Protocol through their contributions using the protocol. Unlock DAO: A decentralized organization of token holders who govern and control Unlock Protocol. Unlock Protocol Foundation: A Cayman Islands Foundation whose purpose is to act in service of the Unlock ecosystem and DAO. Unlock Tools: Front-end convenience applications built by Unlock Labs to further sustainable innovation on Unlock Protocol. Unlock Labs created Unlock Protocol to provide an open, shared infrastructure for memberships that removes friction, increases conversion, enables scale, reduces costs, and evolves the web from a business model built on attention toward one based on membership.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse UnlockProtocolToken (UP) allikas

Ametlik veebisait

UnlockProtocolToken hinna ennustus (USD)

Kui palju on UnlockProtocolToken (UP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UnlockProtocolToken (UP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UnlockProtocolToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UnlockProtocolToken hinna ennustust kohe!

UP kohalike valuutade suhtes

UnlockProtocolToken (UP) tokenoomika

UnlockProtocolToken (UP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UnlockProtocolToken (UP) kohta

Kui palju on UnlockProtocolToken (UP) tänapäeval väärt?
Reaalajas UP hind USD on 0.00608651 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UP/USD hind?
Praegune hind UP/USD on $ 0.00608651. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UnlockProtocolToken turukapitalisatsioon?
UP turukapitalisatsioon on $ 1.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UP ringlev varu?
UP ringlev varu on 279.01M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UP (ATH) hind?
UP saavutab ATH hinna summas 0.084551 USD.
Mis oli kõigi aegade UP madalaim (ATL) hind?
UP nägi ATL hinda summas 0.00355353 USD.
Milline on UP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UP kauplemismaht on -- USD.
Kas UP sel aastal kõrgemale ka suundub?
UP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.