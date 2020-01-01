Unknown AI (UNAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Unknown AI (UNAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Unknown AI (UNAI) teave UNAI is a decentralized AI powered ecosystem that offers users a wide array of tools for AI creation, design, interaction and play. It focuses on transparency, innovation and user-friendliness, making advanced AI accessible to both individuals and businesses. The platform enables users to create custom AI bots that can generate on-brand AI images & chats, moderation tools, audit cryptocurrency smart contracts and engage in AI driven gaming experiences. With continuous development and integration of the latest AI advancements. Ametlik veebisait: https://www.unknownai.tech/ Valge raamat: https://unai.gitbook.io/unknown-ai-unai

Unknown AI (UNAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Unknown AI (UNAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.24K $ 18.24K $ 18.24K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.24K $ 18.24K $ 18.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00740367 $ 0.00740367 $ 0.00740367 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00018237 $ 0.00018237 $ 0.00018237 Lisateave Unknown AI (UNAI) hinna kohta

Unknown AI (UNAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Unknown AI (UNAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNAI tokeni tokenoomikat, avastage UNAI tokeni reaalajas hinda!

