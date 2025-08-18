Mis on UniX (UNIX)

UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players. UniX Gaming offers a wide range of utility with it’s Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰 📖 Lightpaper | Website 🤝 UniX Gaming Partners Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki | AU21 Capital | SL 2 Capital The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord. Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse.

Valge raamat Ametlik veebisait

UNIX kohalike valuutade suhtes

UniX (UNIX) tokenoomika

UniX (UNIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UniX (UNIX) kohta Kui palju on UniX (UNIX) tänapäeval väärt? Reaalajas UNIX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UNIX/USD hind? $ 0 . Milline on UniX turukapitalisatsioon? UNIX turukapitalisatsioon on $ 75.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UNIX ringlev varu? UNIX ringlev varu on 244.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNIX (ATH) hind? UNIX saavutab ATH hinna summas 1.48 USD . Mis oli kõigi aegade UNIX madalaim (ATL) hind? UNIX nägi ATL hinda summas 0.0 USD . Milline on UNIX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UNIX kauplemismaht on -- USD . Kas UNIX sel aastal kõrgemale ka suundub? UNIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

