Uniwhale (UNW) teave Uniwhale is an oracle-based decentralized on-chain perpetual trading exchange where you can trade, with up to 200x leverage, BTC, ETH, and many mainstream crypto assets, directly from your wallet. Compare to our competition, We offer some of the highest leverage on the market, up to 200x on crypto assets, all directly from your wallet.

We use Pyth, which has much lower latency than other oracles, which makes it far better suited to leverage trading.

Our liquidity pool is anchored to USDT, but you can provide liquidity or post margins in likes of USDC, BUSD, etc. Uniwhale was founded in 2022 by a team of crypto / finance / web experts, who set out to build a platform that provides high leverage perpetual trading, without credit risk, with lower risk of liquidation and zero price impact. On January 3, 2023, we launched Testnet on BNB Smart Chain, followed by the Mainnet launch on March 6, 2023. Currently, we offer 6 trading pairs (ETH/USD, BTC/USD, BNB/USD, MATIC/USD, SOL/USD, APT/USD). Since our launch on Mar 6, 2023, the total trading volume is, as of Mar 20, 2023, more than $30 million, generating almost $30,000 trading fees, based on more than 2,400 trades by 171 unique traders. Data source: https://dune.com/uniwhale/uniwhale-overview Following a successful mainnet launch, we are now executing our product roadmap that integrates automated trading strategies, aggregates other oracle providers, launches a mobile app and expands into likes of Arbitrum, Polygon and Avalanche. UNW is our tradeable and transferrable token. Its holders can stake UNW to participate in the distribution of the value accrued as well as in the token emission. However, UNW is not the governance token. Its holders must convert UNW into esUNW in order to participate in the governance. UNW can be converted into esUNW anytime. Ametlik veebisait: https://www.uniwhale.co Valge raamat: https://docs.uniwhale.co Ostke UNW kohe!

Uniwhale (UNW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Uniwhale (UNW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.68K $ 17.68K $ 17.68K Koguvaru: $ 8.91M $ 8.91M $ 8.91M Ringlev varu: $ 8.37M $ 8.37M $ 8.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.81K $ 18.81K $ 18.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.984857 $ 0.984857 $ 0.984857 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00144181 $ 0.00144181 $ 0.00144181 Praegune hind: $ 0.00211451 $ 0.00211451 $ 0.00211451 Lisateave Uniwhale (UNW) hinna kohta

Uniwhale (UNW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Uniwhale (UNW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNW tokeni tokenoomikat, avastage UNW tokeni reaalajas hinda!

UNW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNW võiks suunduda? Meie UNW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNW tokeni hinna ennustust kohe!

