Universal ETH (UNIETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Universal ETH (UNIETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Universal ETH (UNIETH) teave Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution. Ametlik veebisait: https://unieth.rockx.com Ostke UNIETH kohe!

Universal ETH (UNIETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Universal ETH (UNIETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 54.87M $ 54.87M $ 54.87M Koguvaru: $ 11.94K $ 11.94K $ 11.94K Ringlev varu: $ 11.94K $ 11.94K $ 11.94K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 54.87M $ 54.87M $ 54.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5,235.22 $ 5,235.22 $ 5,235.22 Kõigi aegade madalaim: $ 1,525.18 $ 1,525.18 $ 1,525.18 Praegune hind: $ 4,594.21 $ 4,594.21 $ 4,594.21 Lisateave Universal ETH (UNIETH) hinna kohta

Universal ETH (UNIETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Universal ETH (UNIETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNIETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNIETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNIETH tokeni tokenoomikat, avastage UNIETH tokeni reaalajas hinda!

UNIETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNIETH võiks suunduda? Meie UNIETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNIETH tokeni hinna ennustust kohe!

