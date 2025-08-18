Mis on Universal BTC (UNIBTC)

A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Universal BTC (UNIBTC) kohta Kui palju on Universal BTC (UNIBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas UNIBTC hind USD on 114,068 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UNIBTC/USD hind? $ 114,068 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UNIBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Universal BTC turukapitalisatsioon? UNIBTC turukapitalisatsioon on $ 234.90M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UNIBTC ringlev varu? UNIBTC ringlev varu on 2.06K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNIBTC (ATH) hind? UNIBTC saavutab ATH hinna summas 124,390 USD . Mis oli kõigi aegade UNIBTC madalaim (ATL) hind? UNIBTC nägi ATL hinda summas 35,703 USD . Milline on UNIBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UNIBTC kauplemismaht on -- USD . Kas UNIBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? UNIBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNIBTC hinna ennustust

