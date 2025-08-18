Universal BTC hind (UNIBTC)
Universal BTC (UNIBTC) reaalajas hind on $114,068. Viimase 24 tunni jooksul UNIBTC kaubeldud madalaim $ 114,068 ja kõrgeim $ 118,784 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNIBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 124,390 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 35,703.
Lüliajalise tootluse osas on UNIBTC muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -3.36% 24 tunni vältel -4.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Universal BTC praegune turukapitalisatsioon on $ 234.90M -- 24 tunnise kauplemismahuga. UNIBTC ringlev varu on 2.06K, mille koguvaru on 2059.63484485. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 234.90M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Universal BTC ja USD hinnamuutus $ -3,968.759023481.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Universal BTC ja USD hinnamuutus $ +576.2715360000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Universal BTC ja USD hinnamuutus $ +11,012.8547552000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Universal BTC ja USD hinnamuutus $ +8,538.23089400229.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -3,968.759023481
|-3.36%
|30 päeva
|$ +576.2715360000
|+0.51%
|60 päeva
|$ +11,012.8547552000
|+9.65%
|90 päeva
|$ +8,538.23089400229
|+8.09%
A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC.
Universal BTC (UNIBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
