Unity (UTY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Unity (UTY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Unity (UTY) teave XSY.fi is a capital management platform that simplifies access to advanced DeFi strategies. Its flagship product, Unity (UTY), is a digital synthetic dollar launched on the Avalanche blockchain. UTY is engineered to unlock liquidity and capital efficiency within blockchain ecosystems by allowing users to maintain their existing AVAX exposure while accessing sustainable yield through delta-neutral and other trading strategies. Ametlik veebisait: https://www.xsy.fi/

Unity (UTY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Unity (UTY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.99M $ 37.99M $ 37.99M Koguvaru: $ 37.99M $ 37.99M $ 37.99M Ringlev varu: $ 37.99M $ 37.99M $ 37.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 37.99M $ 37.99M $ 37.99M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Kõigi aegade madalaim: $ 0.995814 $ 0.995814 $ 0.995814 Praegune hind: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lisateave Unity (UTY) hinna kohta

Unity (UTY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Unity (UTY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UTY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UTY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UTY tokeni tokenoomikat, avastage UTY tokeni reaalajas hinda!

UTY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UTY võiks suunduda? Meie UTY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UTY tokeni hinna ennustust kohe!

