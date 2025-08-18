Rohkem infot UTY

Unity hind (UTY)

1 UTY/USD reaalajas hind:

$1
$1$1
0.00%1D
Unity (UTY) reaalajas hinnagraafik
Unity (UTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.999805
$ 0.999805$ 0.999805
24 h madal
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h kõrge

$ 0.999805
$ 0.999805$ 0.999805

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.995814
$ 0.995814$ 0.995814

+0.01%

+0.03%

+0.02%

+0.02%

Unity (UTY) reaalajas hind on $1. Viimase 24 tunni jooksul UTY kaubeldud madalaim $ 0.999805 ja kõrgeim $ 1.0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.005 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.995814.

Lüliajalise tootluse osas on UTY muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel +0.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Unity (UTY) – turuteave

$ 37.99M
$ 37.99M$ 37.99M

--
----

$ 37.99M
$ 37.99M$ 37.99M

37.99M
37.99M 37.99M

37,989,380.4274
37,989,380.4274 37,989,380.4274

Unity praegune turukapitalisatsioon on $ 37.99M -- 24 tunnise kauplemismahuga. UTY ringlev varu on 37.99M, mille koguvaru on 37989380.4274. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.99M.

Unity (UTY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Unity ja USD hinnamuutus $ +0.00029007.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Unity ja USD hinnamuutus $ +0.0002023000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Unity ja USD hinnamuutus $ -0.0002415000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Unity ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00029007+0.03%
30 päeva$ +0.0002023000+0.02%
60 päeva$ -0.0002415000-0.02%
90 päeva$ 0--

Mis on Unity (UTY)

XSY.fi is a capital management platform that simplifies access to advanced DeFi strategies. Its flagship product, Unity (UTY), is a digital synthetic dollar launched on the Avalanche blockchain. UTY is engineered to unlock liquidity and capital efficiency within blockchain ecosystems by allowing users to maintain their existing AVAX exposure while accessing sustainable yield through delta-neutral and other trading strategies.

Üksuse Unity (UTY) allikas

Unity hinna ennustus (USD)

Kui palju on Unity (UTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Unity (UTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Unity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Unity hinna ennustust kohe!

UTY kohalike valuutade suhtes

Unity (UTY) tokenoomika

Unity (UTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unity (UTY) kohta

Kui palju on Unity (UTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas UTY hind USD on 1.0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UTY/USD hind?
Praegune hind UTY/USD on $ 1.0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Unity turukapitalisatsioon?
UTY turukapitalisatsioon on $ 37.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UTY ringlev varu?
UTY ringlev varu on 37.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UTY (ATH) hind?
UTY saavutab ATH hinna summas 1.005 USD.
Mis oli kõigi aegade UTY madalaim (ATL) hind?
UTY nägi ATL hinda summas 0.995814 USD.
Milline on UTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UTY kauplemismaht on -- USD.
Kas UTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
UTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UTY hinna ennustust.
