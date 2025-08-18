Rohkem infot USNDC

USNDC Hinnainfo

USNDC Ametlik veebisait

USNDC Tokenoomika

USNDC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

UnitedStates National Debt Coin logo

UnitedStates National Debt Coin hind (USNDC)

Loendis mitteolevad

1 USNDC/USD reaalajas hind:

--
----
-5.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
UnitedStates National Debt Coin (USNDC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:54:19 (UTC+8)

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-5.59%

-1.22%

-1.22%

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul USNDC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. USNDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on USNDC muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -5.59% 24 tunni vältel -1.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) – turuteave

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

--
----

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

999.77M
999.77M 999.77M

999,766,007.483055
999,766,007.483055 999,766,007.483055

UnitedStates National Debt Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 7.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. USNDC ringlev varu on 999.77M, mille koguvaru on 999766007.483055. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.82K.

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse UnitedStates National Debt Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse UnitedStates National Debt Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse UnitedStates National Debt Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse UnitedStates National Debt Coin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.59%
30 päeva$ 0-31.13%
60 päeva$ 0-6.55%
90 päeva$ 0--

Mis on UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse UnitedStates National Debt Coin (USNDC) allikas

Ametlik veebisait

UnitedStates National Debt Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on UnitedStates National Debt Coin (USNDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UnitedStates National Debt Coin (USNDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UnitedStates National Debt Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UnitedStates National Debt Coin hinna ennustust kohe!

USNDC kohalike valuutade suhtes

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) tokenoomika

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USNDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UnitedStates National Debt Coin (USNDC) kohta

Kui palju on UnitedStates National Debt Coin (USNDC) tänapäeval väärt?
Reaalajas USNDC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USNDC/USD hind?
Praegune hind USNDC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UnitedStates National Debt Coin turukapitalisatsioon?
USNDC turukapitalisatsioon on $ 7.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USNDC ringlev varu?
USNDC ringlev varu on 999.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USNDC (ATH) hind?
USNDC saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade USNDC madalaim (ATL) hind?
USNDC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on USNDC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USNDC kauplemismaht on -- USD.
Kas USNDC sel aastal kõrgemale ka suundub?
USNDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USNDC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:54:19 (UTC+8)

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.