Unit Bitcoin hind (UBTC)

1 UBTC/USD reaalajas hind:

$115,607
$115,607
-2.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Unit Bitcoin (UBTC) reaalajas hinnagraafik
Unit Bitcoin (UBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 115,241
24 h madal
$ 118,579
24 h kõrge

$ 115,241
$ 118,579
$ 124,343
$ 73,355
+0.21%

-1.99%

-5.17%

-5.17%

Unit Bitcoin (UBTC) reaalajas hind on $115,516. Viimase 24 tunni jooksul UBTC kaubeldud madalaim $ 115,241 ja kõrgeim $ 118,579 näitab aktiivset turu volatiivsust. UBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 124,343 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 73,355.

Lüliajalise tootluse osas on UBTC muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -1.99% 24 tunni vältel -5.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Unit Bitcoin (UBTC) – turuteave

$ 378.06M
--
$ 2.43T
3.27K
20,999,999.99993401
Unit Bitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 378.06M -- 24 tunnise kauplemismahuga. UBTC ringlev varu on 3.27K, mille koguvaru on 20999999.99993401. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.43T.

Unit Bitcoin (UBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Unit Bitcoin ja USD hinnamuutus $ -2,355.2870298048.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Unit Bitcoin ja USD hinnamuutus $ -2,711.4724132000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Unit Bitcoin ja USD hinnamuutus $ +11,724.4234876000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Unit Bitcoin ja USD hinnamuutus $ +10,069.54821725216.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -2,355.2870298048-1.99%
30 päeva$ -2,711.4724132000-2.34%
60 päeva$ +11,724.4234876000+10.15%
90 päeva$ +10,069.54821725216+9.55%

Mis on Unit Bitcoin (UBTC)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Unit Bitcoin (UBTC) allikas

Unit Bitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Unit Bitcoin (UBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Unit Bitcoin (UBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Unit Bitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Unit Bitcoin hinna ennustust kohe!

UBTC kohalike valuutade suhtes

Unit Bitcoin (UBTC) tokenoomika

Unit Bitcoin (UBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unit Bitcoin (UBTC) kohta

Kui palju on Unit Bitcoin (UBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas UBTC hind USD on 115,516 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UBTC/USD hind?
Praegune hind UBTC/USD on $ 115,516. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Unit Bitcoin turukapitalisatsioon?
UBTC turukapitalisatsioon on $ 378.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UBTC ringlev varu?
UBTC ringlev varu on 3.27K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UBTC (ATH) hind?
UBTC saavutab ATH hinna summas 124,343 USD.
Mis oli kõigi aegade UBTC madalaim (ATL) hind?
UBTC nägi ATL hinda summas 73,355 USD.
Milline on UBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas UBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
UBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UBTC hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.