Unistake (UNISTAKE) teave Unistake is a decentralised token protocol built to empower DeFi projects and incentivise liquidity providers through staking bonuses, yield farming and regular dividends. Ametlik veebisait: https://unistake.com/

Unistake (UNISTAKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Unistake (UNISTAKE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 935.05K $ 935.05K $ 935.05K Koguvaru: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M Ringlev varu: $ 159.28M $ 159.28M $ 159.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.343043 $ 0.343043 $ 0.343043 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0017702 $ 0.0017702 $ 0.0017702 Praegune hind: $ 0.00587052 $ 0.00587052 $ 0.00587052 Lisateave Unistake (UNISTAKE) hinna kohta

Unistake (UNISTAKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Unistake (UNISTAKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNISTAKE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNISTAKE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNISTAKE tokeni tokenoomikat, avastage UNISTAKE tokeni reaalajas hinda!

UNISTAKE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNISTAKE võiks suunduda? Meie UNISTAKE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNISTAKE tokeni hinna ennustust kohe!

