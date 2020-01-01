Unique Utility (UNQT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Unique Utility (UNQT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Unique Utility (UNQT) teave Unique Utility Token (UNQT) is an ERC20 token made to work with borderless exchanges. The Unique Utility Token group's essential objective is to empower everybody in each edge of the world to utilize cryptographic forms of money by joining advanced resources and global marketplaces. Ametlik veebisait: https://unique.finance/ Valge raamat: https://unqt.gitbook.io/unique-utility-token/ Ostke UNQT kohe!

Unique Utility (UNQT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Unique Utility (UNQT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 31.86K $ 31.86K $ 31.86K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 64.94M $ 64.94M $ 64.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.06K $ 49.06K $ 49.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.220548 $ 0.220548 $ 0.220548 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00049055 $ 0.00049055 $ 0.00049055 Lisateave Unique Utility (UNQT) hinna kohta

Unique Utility (UNQT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Unique Utility (UNQT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNQT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNQT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNQT tokeni tokenoomikat, avastage UNQT tokeni reaalajas hinda!

UNQT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNQT võiks suunduda? Meie UNQT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNQT tokeni hinna ennustust kohe!

