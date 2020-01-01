Unique Network (UNQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Unique Network (UNQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Unique Network (UNQ) teave Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama Ametlik veebisait: https://unique.network/ Valge raamat: https://docs.unique.network/ Ostke UNQ kohe!

Unique Network (UNQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Unique Network (UNQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Koguvaru: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B Ringlev varu: $ 197.79M $ 197.79M $ 197.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.59M $ 7.59M $ 7.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01608143 $ 0.01608143 $ 0.01608143 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00152318 $ 0.00152318 $ 0.00152318 Praegune hind: $ 0.00728602 $ 0.00728602 $ 0.00728602 Lisateave Unique Network (UNQ) hinna kohta

Unique Network (UNQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Unique Network (UNQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNQ tokeni tokenoomikat, avastage UNQ tokeni reaalajas hinda!

UNQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNQ võiks suunduda? Meie UNQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNQ tokeni hinna ennustust kohe!

