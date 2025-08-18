Mis on Unique Network (UNQ)

Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama

Üksuse Unique Network (UNQ) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Unique Network (UNQ) tokenoomika

Unique Network (UNQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unique Network (UNQ) kohta Kui palju on Unique Network (UNQ) tänapäeval väärt? Reaalajas UNQ hind USD on 0.0079206 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UNQ/USD hind? $ 0.0079206 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UNQ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Unique Network turukapitalisatsioon? UNQ turukapitalisatsioon on $ 1.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UNQ ringlev varu? UNQ ringlev varu on 198.32M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNQ (ATH) hind? UNQ saavutab ATH hinna summas 0.01608143 USD . Mis oli kõigi aegade UNQ madalaim (ATL) hind? UNQ nägi ATL hinda summas 0.00152318 USD . Milline on UNQ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UNQ kauplemismaht on -- USD . Kas UNQ sel aastal kõrgemale ka suundub? UNQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNQ hinna ennustust

