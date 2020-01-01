UNION Protocol Governance (UNN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UNION Protocol Governance (UNN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UNION Protocol Governance (UNN) teave UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors. Ametlik veebisait: https://unn.finance Ostke UNN kohe!

UNION Protocol Governance (UNN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UNION Protocol Governance (UNN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 116.70K $ 116.70K $ 116.70K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 615.06M $ 615.06M $ 615.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 189.73K $ 189.73K $ 189.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.124261 $ 0.124261 $ 0.124261 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00018973 $ 0.00018973 $ 0.00018973 Lisateave UNION Protocol Governance (UNN) hinna kohta

UNION Protocol Governance (UNN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UNION Protocol Governance (UNN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNN tokeni tokenoomikat, avastage UNN tokeni reaalajas hinda!

UNN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNN võiks suunduda? Meie UNN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!