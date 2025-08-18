Rohkem infot UNN

UNION Protocol Governance logo

UNION Protocol Governance hind (UNN)

Loendis mitteolevad

1 UNN/USD reaalajas hind:

-4.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
UNION Protocol Governance (UNN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:07:50 (UTC+8)

UNION Protocol Governance (UNN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.04%

-4.77%

-0.94%

-0.94%

UNION Protocol Governance (UNN) reaalajas hind on $0.00019449. Viimase 24 tunni jooksul UNN kaubeldud madalaim $ 0.00018989 ja kõrgeim $ 0.00020427 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.124261 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00006095.

Lüliajalise tootluse osas on UNN muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, -4.77% 24 tunni vältel -0.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UNION Protocol Governance (UNN) – turuteave

--
UNION Protocol Governance praegune turukapitalisatsioon on $ 119.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UNN ringlev varu on 615.06M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 194.44K.

UNION Protocol Governance (UNN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse UNION Protocol Governance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse UNION Protocol Governance ja USD hinnamuutus $ +0.0000258477.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse UNION Protocol Governance ja USD hinnamuutus $ +0.0001024920.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse UNION Protocol Governance ja USD hinnamuutus $ +0.00006240355620628768.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.77%
30 päeva$ +0.0000258477+13.29%
60 päeva$ +0.0001024920+52.70%
90 päeva$ +0.00006240355620628768+47.24%

Mis on UNION Protocol Governance (UNN)

UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse UNION Protocol Governance (UNN) allikas

Ametlik veebisait

UNION Protocol Governance hinna ennustus (USD)

Kui palju on UNION Protocol Governance (UNN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UNION Protocol Governance (UNN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UNION Protocol Governance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UNION Protocol Governance hinna ennustust kohe!

UNN kohalike valuutade suhtes

UNION Protocol Governance (UNN) tokenoomika

UNION Protocol Governance (UNN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UNION Protocol Governance (UNN) kohta

Kui palju on UNION Protocol Governance (UNN) tänapäeval väärt?
Reaalajas UNN hind USD on 0.00019449 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UNN/USD hind?
Praegune hind UNN/USD on $ 0.00019449. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UNION Protocol Governance turukapitalisatsioon?
UNN turukapitalisatsioon on $ 119.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UNN ringlev varu?
UNN ringlev varu on 615.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNN (ATH) hind?
UNN saavutab ATH hinna summas 0.124261 USD.
Mis oli kõigi aegade UNN madalaim (ATL) hind?
UNN nägi ATL hinda summas 0.00006095 USD.
Milline on UNN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UNN kauplemismaht on -- USD.
Kas UNN sel aastal kõrgemale ka suundub?
UNN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:07:50 (UTC+8)

