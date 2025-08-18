Mis on Unio Coin (UNIO)

What Is UNIO? The Unio Coin UNIO is an ERC-20 token. It has a fixed supply of 4B tokens and will be bridged between multiple Ethereum chains. UNIO is a utility token issued and controlled by the Unio Foundation. It can be used to create custom game content and access ecosystem benefits that drive growth for creators, developers, and publishers. The Unio Coin Foundation The Unio Foundation is the steward of UNIO. It is in charge of minting and distributing the supply, overseeing vesting and unlocks, day-to-day administration, bookkeeping and creating ecosystem partnerships that ensure the success of the Unio Coin purpose. The Unioverse The Unioverse is the first franchise that will use Unio Coin. It is an epic sci-fi world created by critically acclaimed writers of science fiction and horror. It is a game-centric franchise that has widespread rights and assets given back to the community as described here. All game developers are welcome to build in the Unioverse and access its community, content and technology. Random Games Random Games created the Unioverse and will use the Unio Coin to power the Unioverse’s ecosystem of cross-game, user created content. Random Games will expand the Unioverse, creating new franchise content and assets, technology, and growing the community.

Üksuse Unio Coin (UNIO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Unio Coin hinna ennustus (USD)

UNIO kohalike valuutade suhtes

Unio Coin (UNIO) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unio Coin (UNIO) kohta Kui palju on Unio Coin (UNIO) tänapäeval väärt? Reaalajas UNIO hind USD on 0.00002209 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UNIO/USD hind? $ 0.00002209 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UNIO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Unio Coin turukapitalisatsioon? UNIO turukapitalisatsioon on $ 13.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UNIO ringlev varu? UNIO ringlev varu on 596.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNIO (ATH) hind? UNIO saavutab ATH hinna summas 0.00877677 USD . Mis oli kõigi aegade UNIO madalaim (ATL) hind? UNIO nägi ATL hinda summas 0.00001683 USD . Milline on UNIO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UNIO kauplemismaht on -- USD . Kas UNIO sel aastal kõrgemale ka suundub? UNIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNIO hinna ennustust

Unio Coin (UNIO) Olulised valdkonna uudised