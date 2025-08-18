Rohkem infot UNIO

Unio Coin logo

Unio Coin hind (UNIO)

Loendis mitteolevad

1 UNIO/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Unio Coin (UNIO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:38:41 (UTC+8)

Unio Coin (UNIO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002178
$ 0.00002178$ 0.00002178
24 h madal
$ 0.00002239
$ 0.00002239$ 0.00002239
24 h kõrge

$ 0.00002178
$ 0.00002178$ 0.00002178

$ 0.00002239
$ 0.00002239$ 0.00002239

$ 0.00877677
$ 0.00877677$ 0.00877677

$ 0.00001683
$ 0.00001683$ 0.00001683

+0.66%

-0.01%

+6.58%

+6.58%

Unio Coin (UNIO) reaalajas hind on $0.00002209. Viimase 24 tunni jooksul UNIO kaubeldud madalaim $ 0.00002178 ja kõrgeim $ 0.00002239 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNIOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00877677 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001683.

Lüliajalise tootluse osas on UNIO muutunud +0.66% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel +6.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Unio Coin (UNIO) – turuteave

$ 13.36K
$ 13.36K$ 13.36K

--
----

$ 89.58K
$ 89.58K$ 89.58K

596.75M
596.75M 596.75M

4,000,000,000.0
4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Unio Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 13.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UNIO ringlev varu on 596.75M, mille koguvaru on 4000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 89.58K.

Unio Coin (UNIO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Unio Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Unio Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0000008438.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Unio Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0000156306.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Unio Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0001920915875220517.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.01%
30 päeva$ +0.0000008438+3.82%
60 päeva$ -0.0000156306-70.75%
90 päeva$ -0.0001920915875220517-89.68%

Mis on Unio Coin (UNIO)

What Is UNIO? The Unio Coin UNIO is an ERC-20 token. It has a fixed supply of 4B tokens and will be bridged between multiple Ethereum chains. UNIO is a utility token issued and controlled by the Unio Foundation. It can be used to create custom game content and access ecosystem benefits that drive growth for creators, developers, and publishers. The Unio Coin Foundation The Unio Foundation is the steward of UNIO. It is in charge of minting and distributing the supply, overseeing vesting and unlocks, day-to-day administration, bookkeeping and creating ecosystem partnerships that ensure the success of the Unio Coin purpose. The Unioverse The Unioverse is the first franchise that will use Unio Coin. It is an epic sci-fi world created by critically acclaimed writers of science fiction and horror. It is a game-centric franchise that has widespread rights and assets given back to the community as described here. All game developers are welcome to build in the Unioverse and access its community, content and technology. Random Games Random Games created the Unioverse and will use the Unio Coin to power the Unioverse’s ecosystem of cross-game, user created content. Random Games will expand the Unioverse, creating new franchise content and assets, technology, and growing the community.

Unio Coin hinna ennustus (USD)

Unio Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Unio Coin (UNIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Unio Coin (UNIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Unio Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Unio Coin hinna ennustust kohe!

UNIO kohalike valuutade suhtes

Unio Coin (UNIO) tokenoomika

Unio Coin (UNIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unio Coin (UNIO) kohta

Kui palju on Unio Coin (UNIO) tänapäeval väärt?
Reaalajas UNIO hind USD on 0.00002209 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UNIO/USD hind?
Praegune hind UNIO/USD on $ 0.00002209. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Unio Coin turukapitalisatsioon?
UNIO turukapitalisatsioon on $ 13.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UNIO ringlev varu?
UNIO ringlev varu on 596.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNIO (ATH) hind?
UNIO saavutab ATH hinna summas 0.00877677 USD.
Mis oli kõigi aegade UNIO madalaim (ATL) hind?
UNIO nägi ATL hinda summas 0.00001683 USD.
Milline on UNIO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UNIO kauplemismaht on -- USD.
Kas UNIO sel aastal kõrgemale ka suundub?
UNIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNIO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:38:41 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.