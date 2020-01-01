Ungraduate Gamer (UGG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ungraduate Gamer (UGG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ungraduate Gamer (UGG) teave Ungraduate Gamer Token is the official meme token from one of India's biggest gaming Creators. Ungraduate Gamer has over 11m subscribers on YouTube. He fair launched his meme token in partnership with XCAD Network and Ape Terminal. His token is not just a meme token, it can be used within the XCAD Network application, fans can earn the token, and use the token to vote on decisions around his channel, use to buy perks such as a follow back on instagram, twitter, or even merchandise. Ametlik veebisait: https://www.ungraduatetoken.com/

Ungraduate Gamer (UGG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ungraduate Gamer (UGG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.01K $ 20.01K $ 20.01K Koguvaru: $ 927.19M $ 927.19M $ 927.19M Ringlev varu: $ 927.19M $ 927.19M $ 927.19M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.01K $ 20.01K $ 20.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0008962 $ 0.0008962 $ 0.0008962 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001849 $ 0.00001849 $ 0.00001849 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ungraduate Gamer (UGG) hinna kohta

Ungraduate Gamer (UGG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ungraduate Gamer (UGG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UGG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UGG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UGG tokeni tokenoomikat, avastage UGG tokeni reaalajas hinda!

UGG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UGG võiks suunduda? Meie UGG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UGG tokeni hinna ennustust kohe!

