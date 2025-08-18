Rohkem infot UGG

Ungraduate Gamer hind (UGG)

Loendis mitteolevad

1 UGG/USD reaalajas hind:

--
----
+0.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Ungraduate Gamer (UGG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:38:34 (UTC+8)

Ungraduate Gamer (UGG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000199
$ 0.0000199$ 0.0000199
24 h madal
$ 0.00002097
$ 0.00002097$ 0.00002097
24 h kõrge

$ 0.0000199
$ 0.0000199$ 0.0000199

$ 0.00002097
$ 0.00002097$ 0.00002097

$ 0.0008962
$ 0.0008962$ 0.0008962

$ 0.00001849
$ 0.00001849$ 0.00001849

0.00%

+0.59%

+1.23%

+1.23%

Ungraduate Gamer (UGG) reaalajas hind on $0.00002006. Viimase 24 tunni jooksul UGG kaubeldud madalaim $ 0.0000199 ja kõrgeim $ 0.00002097 näitab aktiivset turu volatiivsust. UGGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0008962 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001849.

Lüliajalise tootluse osas on UGG muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.59% 24 tunni vältel +1.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ungraduate Gamer (UGG) – turuteave

$ 18.60K
$ 18.60K$ 18.60K

--
----

$ 18.60K
$ 18.60K$ 18.60K

927.19M
927.19M 927.19M

927,188,783.619237
927,188,783.619237 927,188,783.619237

Ungraduate Gamer praegune turukapitalisatsioon on $ 18.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UGG ringlev varu on 927.19M, mille koguvaru on 927188783.619237. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.60K.

Ungraduate Gamer (UGG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ungraduate Gamer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ungraduate Gamer ja USD hinnamuutus $ -0.0000042678.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ungraduate Gamer ja USD hinnamuutus $ -0.0000070768.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ungraduate Gamer ja USD hinnamuutus $ -0.00003136548237221821.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.59%
30 päeva$ -0.0000042678-21.27%
60 päeva$ -0.0000070768-35.27%
90 päeva$ -0.00003136548237221821-60.99%

Mis on Ungraduate Gamer (UGG)

Ungraduate Gamer Token is the official meme token from one of India's biggest gaming Creators. Ungraduate Gamer has over 11m subscribers on YouTube. He fair launched his meme token in partnership with XCAD Network and Ape Terminal. His token is not just a meme token, it can be used within the XCAD Network application, fans can earn the token, and use the token to vote on decisions around his channel, use to buy perks such as a follow back on instagram, twitter, or even merchandise.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ungraduate Gamer (UGG) allikas

Ametlik veebisait

Ungraduate Gamer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ungraduate Gamer (UGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ungraduate Gamer (UGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ungraduate Gamer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ungraduate Gamer hinna ennustust kohe!

UGG kohalike valuutade suhtes

Ungraduate Gamer (UGG) tokenoomika

Ungraduate Gamer (UGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ungraduate Gamer (UGG) kohta

Kui palju on Ungraduate Gamer (UGG) tänapäeval väärt?
Reaalajas UGG hind USD on 0.00002006 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UGG/USD hind?
Praegune hind UGG/USD on $ 0.00002006. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ungraduate Gamer turukapitalisatsioon?
UGG turukapitalisatsioon on $ 18.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UGG ringlev varu?
UGG ringlev varu on 927.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UGG (ATH) hind?
UGG saavutab ATH hinna summas 0.0008962 USD.
Mis oli kõigi aegade UGG madalaim (ATL) hind?
UGG nägi ATL hinda summas 0.00001849 USD.
Milline on UGG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UGG kauplemismaht on -- USD.
Kas UGG sel aastal kõrgemale ka suundub?
UGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UGG hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:38:34 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.