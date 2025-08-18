Mis on Ungraduate Gamer (UGG)

Ungraduate Gamer Token is the official meme token from one of India's biggest gaming Creators. Ungraduate Gamer has over 11m subscribers on YouTube. He fair launched his meme token in partnership with XCAD Network and Ape Terminal. His token is not just a meme token, it can be used within the XCAD Network application, fans can earn the token, and use the token to vote on decisions around his channel, use to buy perks such as a follow back on instagram, twitter, or even merchandise.

Üksuse Ungraduate Gamer (UGG) allikas Ametlik veebisait

Ungraduate Gamer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ungraduate Gamer (UGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ungraduate Gamer (UGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ungraduate Gamer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

UGG kohalike valuutade suhtes

Ungraduate Gamer (UGG) tokenoomika

Ungraduate Gamer (UGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ungraduate Gamer (UGG) kohta Kui palju on Ungraduate Gamer (UGG) tänapäeval väärt? Reaalajas UGG hind USD on 0.00002006 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UGG/USD hind? $ 0.00002006 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UGG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ungraduate Gamer turukapitalisatsioon? UGG turukapitalisatsioon on $ 18.60K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UGG ringlev varu? UGG ringlev varu on 927.19M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UGG (ATH) hind? UGG saavutab ATH hinna summas 0.0008962 USD . Mis oli kõigi aegade UGG madalaim (ATL) hind? UGG nägi ATL hinda summas 0.00001849 USD . Milline on UGG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UGG kauplemismaht on -- USD . Kas UGG sel aastal kõrgemale ka suundub? UGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UGG hinna ennustust

