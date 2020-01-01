UNFK ($UNFK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UNFK ($UNFK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UNFK ($UNFK) teave UNFK is a Solana-based memecoin project designed as a decentralized community focused on creatively challenging institutional corruption through satire, pranks, and viral content. The project operates as a platform where crypto enthusiasts gather to use humor and digital activism to highlight issues within corporations and financial systems. UNFK engages users by empowering them to become "agents" in executing pranks, sharing content, and participating in missions, making it a socially-driven alternative in the crypto space. Ametlik veebisait: https://unfk.com/ Ostke $UNFK kohe!

UNFK ($UNFK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UNFK ($UNFK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Koguvaru: $ 90.00T $ 90.00T $ 90.00T Ringlev varu: $ 90.00T $ 90.00T $ 90.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave UNFK ($UNFK) hinna kohta

UNFK ($UNFK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UNFK ($UNFK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $UNFK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $UNFK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $UNFK tokeni tokenoomikat, avastage $UNFK tokeni reaalajas hinda!

$UNFK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $UNFK võiks suunduda? Meie $UNFK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $UNFK tokeni hinna ennustust kohe!

