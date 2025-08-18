Underdog hind (UNDERDOG)
Underdog (UNDERDOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul UNDERDOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNDERDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on UNDERDOG muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.10% 24 tunni vältel -8.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Underdog praegune turukapitalisatsioon on $ 14.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UNDERDOG ringlev varu on 993.48M, mille koguvaru on 993477953.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.87K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Underdog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Underdog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Underdog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Underdog ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.10%
|30 päeva
|$ 0
|-29.14%
|60 päeva
|$ 0
|-35.16%
|90 päeva
|$ 0
|--
Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem. The platform processes each new launch using a four-step analysis: Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information. Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references. On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network. Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights. The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations.
