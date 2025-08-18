Mis on Underdog (UNDERDOG)

Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem. The platform processes each new launch using a four-step analysis: Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information. Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references. On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network. Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights. The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Underdog (UNDERDOG) kohta Kui palju on Underdog (UNDERDOG) tänapäeval väärt? Reaalajas UNDERDOG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UNDERDOG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UNDERDOG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Underdog turukapitalisatsioon? UNDERDOG turukapitalisatsioon on $ 14.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UNDERDOG ringlev varu? UNDERDOG ringlev varu on 993.48M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNDERDOG (ATH) hind? UNDERDOG saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade UNDERDOG madalaim (ATL) hind? UNDERDOG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on UNDERDOG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UNDERDOG kauplemismaht on -- USD . Kas UNDERDOG sel aastal kõrgemale ka suundub? UNDERDOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNDERDOG hinna ennustust

