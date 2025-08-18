Mis on Unagi Token (UNA)

UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds.

Üksuse Unagi Token (UNA) allikas Ametlik veebisait

Unagi Token (UNA) tokenoomika

Unagi Token (UNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unagi Token (UNA) kohta Kui palju on Unagi Token (UNA) tänapäeval väärt? Reaalajas UNA hind USD on 0.02954825 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UNA/USD hind? $ 0.02954825 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UNA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Unagi Token turukapitalisatsioon? UNA turukapitalisatsioon on $ 18.76M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UNA ringlev varu? UNA ringlev varu on 635.15M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNA (ATH) hind? UNA saavutab ATH hinna summas 0.154495 USD . Mis oli kõigi aegade UNA madalaim (ATL) hind? UNA nägi ATL hinda summas 0.00648287 USD . Milline on UNA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UNA kauplemismaht on -- USD . Kas UNA sel aastal kõrgemale ka suundub? UNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNA hinna ennustust

