Mis on Umi Digital (UMI)

Umi Digital is a decentralised NFT minter and Yield Farming Platform built on Ethereum Protocols. Stake NFTs to earn high % Annual Percentage Yield (APY) rewards. UmiToken ($UMI) is their native token. Umi Digital provides a number of other cross-chain services to its users. These include but are not limited an NFT Marketplace, an NFT Airdrop Tool, a Coin Minting Service & a Coin Airdrop Tool. Underlying all of the work done by Umi Digital, is a love of the Arts. Their aim is to merge Art with Finance by creating a platform for artists and cryptocurrency enthusiasts alike to mint, trade and airdrop NFTs to anyone they so wish. Features such as NFT Gaming will be dropping in 2022. Umi Digital looks forward to bringing innovative features to NFT lovers, opening doors to all whilst helping to streamline the minting and reward process for artists and collectors, with the use of disruptive DeFi technology. It should be noted that each Umi Digital Art piece entitles the collector to a limited edition physical print, personally signed, version of the artwork. This physical print can be delivered to each art collector, free of charge to anywhere in the world! Bridging the gap between the physical and digital art world whilst adding cryptographic value and utility to NFTs is an important focus of development for the Umi Digital project going forward.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Umi Digital (UMI) allikas Ametlik veebisait

Umi Digital hinna ennustus (USD)

Kui palju on Umi Digital (UMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Umi Digital (UMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Umi Digital nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Umi Digital hinna ennustust kohe!

UMI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Umi Digital (UMI) tokenoomika

Umi Digital (UMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Umi Digital (UMI) kohta Kui palju on Umi Digital (UMI) tänapäeval väärt? Reaalajas UMI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UMI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UMI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Umi Digital turukapitalisatsioon? UMI turukapitalisatsioon on $ 17.51K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UMI ringlev varu? UMI ringlev varu on 33.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UMI (ATH) hind? UMI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade UMI madalaim (ATL) hind? UMI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on UMI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UMI kauplemismaht on -- USD . Kas UMI sel aastal kõrgemale ka suundub? UMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UMI hinna ennustust

Umi Digital (UMI) Olulised valdkonna uudised