Ume is a baby Tapir born Feb 2nd, 2025 at Point Defiance Zoo in Tacoma Washington. The newborn, covered in distinctive white spots and stripes that resemble a tiny, walking fuzzy watermelon, is only the second ever born at Point Defiance Zoo in its 120-year history. Ume means plum blossom and apricot in Japanese. The original team faded $UME,. But passionate holders stepped up & refused to let the vision die.

Kui palju on UME (UME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UME (UME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

UME (UME) tokenoomika

UME (UME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UME (UME) kohta Kui palju on UME (UME) tänapäeval väärt? Reaalajas UME hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UME/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UME/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on UME turukapitalisatsioon? UME turukapitalisatsioon on $ 29.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UME ringlev varu? UME ringlev varu on 999.68M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UME (ATH) hind? UME saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade UME madalaim (ATL) hind? UME nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on UME kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UME kauplemismaht on -- USD . Kas UME sel aastal kõrgemale ka suundub? UME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UME hinna ennustust

