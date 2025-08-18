Rohkem infot UME

UME Hinnainfo

UME Ametlik veebisait

UME Tokenoomika

UME Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

UME logo

UME hind (UME)

Loendis mitteolevad

1 UME/USD reaalajas hind:

--
----
-5.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
UME (UME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:23:56 (UTC+8)

UME (UME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.03%

+2.00%

+2.00%

UME (UME) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul UME kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on UME muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.03% 24 tunni vältel +2.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UME (UME) – turuteave

$ 29.77K
$ 29.77K$ 29.77K

--
----

$ 29.77K
$ 29.77K$ 29.77K

999.68M
999.68M 999.68M

999,684,462.847067
999,684,462.847067 999,684,462.847067

UME praegune turukapitalisatsioon on $ 29.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UME ringlev varu on 999.68M, mille koguvaru on 999684462.847067. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.77K.

UME (UME) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse UME ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse UME ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse UME ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse UME ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.03%
30 päeva$ 0-6.21%
60 päeva$ 0-26.73%
90 päeva$ 0--

Mis on UME (UME)

Ume is a baby Tapir born Feb 2nd, 2025 at Point Defiance Zoo in Tacoma Washington. The newborn, covered in distinctive white spots and stripes that resemble a tiny, walking fuzzy watermelon, is only the second ever born at Point Defiance Zoo in its 120-year history. Ume means plum blossom and apricot in Japanese. The original team faded $UME,. But passionate holders stepped up & refused to let the vision die.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse UME (UME) allikas

Ametlik veebisait

UME hinna ennustus (USD)

Kui palju on UME (UME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UME (UME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UME nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UME hinna ennustust kohe!

UME kohalike valuutade suhtes

UME (UME) tokenoomika

UME (UME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UME (UME) kohta

Kui palju on UME (UME) tänapäeval väärt?
Reaalajas UME hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UME/USD hind?
Praegune hind UME/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UME turukapitalisatsioon?
UME turukapitalisatsioon on $ 29.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UME ringlev varu?
UME ringlev varu on 999.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UME (ATH) hind?
UME saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade UME madalaim (ATL) hind?
UME nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on UME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UME kauplemismaht on -- USD.
Kas UME sel aastal kõrgemale ka suundub?
UME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UME hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:23:56 (UTC+8)

UME (UME) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.