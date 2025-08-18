Rohkem infot CIRCLE

Ultraround Money logo

Ultraround Money hind (CIRCLE)

Loendis mitteolevad

1 CIRCLE/USD reaalajas hind:

$1.41
-2.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ultraround Money (CIRCLE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:11:29 (UTC+8)

Ultraround Money (CIRCLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.39
24 h madal
$ 1.5
24 h kõrge

$ 1.39
$ 1.5
$ 35.32
$ 0.407855
-1.07%

-2.21%

-1.70%

-1.70%

Ultraround Money (CIRCLE) reaalajas hind on $1.41. Viimase 24 tunni jooksul CIRCLE kaubeldud madalaim $ 1.39 ja kõrgeim $ 1.5 näitab aktiivset turu volatiivsust. CIRCLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 35.32 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.407855.

Lüliajalise tootluse osas on CIRCLE muutunud -1.07% viimase tunni jooksul, -2.21% 24 tunni vältel -1.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ultraround Money (CIRCLE) – turuteave

$ 1.19M
--
$ 1.19M
840.32K
840,319.9916561333
Ultraround Money praegune turukapitalisatsioon on $ 1.19M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CIRCLE ringlev varu on 840.32K, mille koguvaru on 840319.9916561333. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.19M.

Ultraround Money (CIRCLE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ultraround Money ja USD hinnamuutus $ -0.031847168317678.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ultraround Money ja USD hinnamuutus $ -0.3260417730.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ultraround Money ja USD hinnamuutus $ +0.4491952620.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ultraround Money ja USD hinnamuutus $ -0.0859642334925445.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.031847168317678-2.21%
30 päeva$ -0.3260417730-23.12%
60 päeva$ +0.4491952620+31.86%
90 päeva$ -0.0859642334925445-5.74%

Mis on Ultraround Money (CIRCLE)

Circle is an experimental token exploring the possibilities around Uniswap v3 liquidity mechanism. It is a deflationary token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ultraround Money (CIRCLE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Ultraround Money hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ultraround Money (CIRCLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ultraround Money (CIRCLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ultraround Money nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ultraround Money hinna ennustust kohe!

CIRCLE kohalike valuutade suhtes

Ultraround Money (CIRCLE) tokenoomika

Ultraround Money (CIRCLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CIRCLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ultraround Money (CIRCLE) kohta

Kui palju on Ultraround Money (CIRCLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CIRCLE hind USD on 1.41 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CIRCLE/USD hind?
Praegune hind CIRCLE/USD on $ 1.41. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ultraround Money turukapitalisatsioon?
CIRCLE turukapitalisatsioon on $ 1.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CIRCLE ringlev varu?
CIRCLE ringlev varu on 840.32K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CIRCLE (ATH) hind?
CIRCLE saavutab ATH hinna summas 35.32 USD.
Mis oli kõigi aegade CIRCLE madalaim (ATL) hind?
CIRCLE nägi ATL hinda summas 0.407855 USD.
Milline on CIRCLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CIRCLE kauplemismaht on -- USD.
Kas CIRCLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CIRCLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CIRCLE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:11:29 (UTC+8)

