Ultimate Frog Racing hind (UFR)

1 UFR/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Ultimate Frog Racing (UFR) reaalajas hinnagraafik
Ultimate Frog Racing (UFR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00367674
$ 0.00367674$ 0.00367674

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.76%

+9.76%

Ultimate Frog Racing (UFR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul UFR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UFRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00367674 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on UFR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +9.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ultimate Frog Racing (UFR) – turuteave

$ 57.48K
$ 57.48K$ 57.48K

--
----

$ 57.48K
$ 57.48K$ 57.48K

999.93M
999.93M 999.93M

999,932,224.889149
999,932,224.889149 999,932,224.889149

Ultimate Frog Racing praegune turukapitalisatsioon on $ 57.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UFR ringlev varu on 999.93M, mille koguvaru on 999932224.889149. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.48K.

Ultimate Frog Racing (UFR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ultimate Frog Racing ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ultimate Frog Racing ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ultimate Frog Racing ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ultimate Frog Racing ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-0.55%
60 päeva$ 0+9.51%
90 päeva$ 0--

Mis on Ultimate Frog Racing (UFR)

Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Ultimate Frog Racing hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ultimate Frog Racing (UFR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ultimate Frog Racing (UFR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ultimate Frog Racing nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ultimate Frog Racing hinna ennustust kohe!

UFR kohalike valuutade suhtes

Ultimate Frog Racing (UFR) tokenoomika

Ultimate Frog Racing (UFR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UFR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ultimate Frog Racing (UFR) kohta

Kui palju on Ultimate Frog Racing (UFR) tänapäeval väärt?
Reaalajas UFR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UFR/USD hind?
Praegune hind UFR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ultimate Frog Racing turukapitalisatsioon?
UFR turukapitalisatsioon on $ 57.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UFR ringlev varu?
UFR ringlev varu on 999.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UFR (ATH) hind?
UFR saavutab ATH hinna summas 0.00367674 USD.
Mis oli kõigi aegade UFR madalaim (ATL) hind?
UFR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on UFR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UFR kauplemismaht on -- USD.
Kas UFR sel aastal kõrgemale ka suundub?
UFR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UFR hinna ennustust.
