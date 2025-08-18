Mis on Ultimate Frog Racing (UFR)

Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT.

Kui palju on Ultimate Frog Racing (UFR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ultimate Frog Racing (UFR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Ultimate Frog Racing (UFR) tokenoomika

Ultimate Frog Racing (UFR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ultimate Frog Racing (UFR) kohta Kui palju on Ultimate Frog Racing (UFR) tänapäeval väärt? Reaalajas UFR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UFR/USD hind? $ 0 . Milline on Ultimate Frog Racing turukapitalisatsioon? UFR turukapitalisatsioon on $ 57.48K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UFR ringlev varu? UFR ringlev varu on 999.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UFR (ATH) hind? UFR saavutab ATH hinna summas 0.00367674 USD . Mis oli kõigi aegade UFR madalaim (ATL) hind? UFR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on UFR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UFR kauplemismaht on -- USD . Kas UFR sel aastal kõrgemale ka suundub? UFR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

