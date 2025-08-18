Rohkem infot UT

Ulord hind (UT)

1 UT/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Ulord (UT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 23:53:57 (UTC+8)

Ulord (UT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.185961
$ 0.185961$ 0.185961

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Ulord (UT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul UT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.185961 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on UT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ulord (UT) – turuteave

$ 8.97K
$ 8.97K$ 8.97K

--
----

$ 60.00K
$ 60.00K$ 60.00K

149.45M
149.45M 149.45M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ulord praegune turukapitalisatsioon on $ 8.97K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UT ringlev varu on 149.45M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 60.00K.

Ulord (UT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ulord ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ulord ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ulord ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ulord ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-0.06%
60 päeva$ 0+19.96%
90 päeva$ 0--

Mis on Ulord (UT)

Ulord is a peer-to-peer value transfer public blockchain. Through building its blockchain underlying architecture and digital resource distribution protocols, it enables third-party developers to explore their own applications over open-source agreements to form a complete ecology of blockchain technology and applications. Based on various rules and protocols created by Ulord, it loads various types of digital resource application scenarios including text, pictures, music, video and software, providing a direct docking platform for information creators and consumers. Ulord Foundation, registered in Singapore, is the main operator of the Ulord project. It is determined to use the blockchain technology to create a new digital resource interaction platform. Ulord Foundation will standardize and manage the technology development, application docking, promotion and other related work of the Ulord Project. Ulord team brings together a large number of high-level R & D personnel led by more than 10 PhDs, with comprehensive blockchain technology application development capabilities. More than 50 excellent programmers and algorithm engineers in the technology development team have backgrounds in areas such as blockchain, cryptography, Internet information security, big data, cloud computing, artificial intelligence, finance, and management. There are senior scientists in cryptography and blockchain, and specialized blockchain project investors. In addition, Ulord team also maintains close cooperation with research institutes such as Windsor University in Canada, National University of Defense Technology, Wuhan University, Beihang University, Chinese Academy of Sciences and South China University of Technology, etc.

Ametlik veebisait

Ulord hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ulord (UT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ulord (UT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ulord nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ulord hinna ennustust kohe!

UT kohalike valuutade suhtes

Ulord (UT) tokenoomika

Ulord (UT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ulord (UT) kohta

Kui palju on Ulord (UT) tänapäeval väärt?
Reaalajas UT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UT/USD hind?
Praegune hind UT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ulord turukapitalisatsioon?
UT turukapitalisatsioon on $ 8.97K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UT ringlev varu?
UT ringlev varu on 149.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UT (ATH) hind?
UT saavutab ATH hinna summas 0.185961 USD.
Mis oli kõigi aegade UT madalaim (ATL) hind?
UT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on UT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UT kauplemismaht on -- USD.
Kas UT sel aastal kõrgemale ka suundub?
UT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UT hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 23:53:57 (UTC+8)

