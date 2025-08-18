Ulord hind (UT)
--
--
0.00%
0.00%
Ulord (UT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul UT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.185961 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on UT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ulord praegune turukapitalisatsioon on $ 8.97K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UT ringlev varu on 149.45M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 60.00K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Ulord ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ulord ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ulord ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ulord ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|-0.06%
|60 päeva
|$ 0
|+19.96%
|90 päeva
|$ 0
|--
Ulord is a peer-to-peer value transfer public blockchain. Through building its blockchain underlying architecture and digital resource distribution protocols, it enables third-party developers to explore their own applications over open-source agreements to form a complete ecology of blockchain technology and applications. Based on various rules and protocols created by Ulord, it loads various types of digital resource application scenarios including text, pictures, music, video and software, providing a direct docking platform for information creators and consumers. Ulord Foundation, registered in Singapore, is the main operator of the Ulord project. It is determined to use the blockchain technology to create a new digital resource interaction platform. Ulord Foundation will standardize and manage the technology development, application docking, promotion and other related work of the Ulord Project. Ulord team brings together a large number of high-level R & D personnel led by more than 10 PhDs, with comprehensive blockchain technology application development capabilities. More than 50 excellent programmers and algorithm engineers in the technology development team have backgrounds in areas such as blockchain, cryptography, Internet information security, big data, cloud computing, artificial intelligence, finance, and management. There are senior scientists in cryptography and blockchain, and specialized blockchain project investors. In addition, Ulord team also maintains close cooperation with research institutes such as Windsor University in Canada, National University of Defense Technology, Wuhan University, Beihang University, Chinese Academy of Sciences and South China University of Technology, etc.
Ulord (UT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
