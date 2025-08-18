Rohkem infot UGLYDOG

Ugly Dog hind (UGLYDOG)

1 UGLYDOG/USD reaalajas hind:

$0.00019027
-2.30%1D
Ugly Dog (UGLYDOG) reaalajas hinnagraafik
Ugly Dog (UGLYDOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00370586
$ 0
-0.72%

-1.38%

+6.24%

+6.24%

Ugly Dog (UGLYDOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul UGLYDOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UGLYDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00370586 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on UGLYDOG muutunud -0.72% viimase tunni jooksul, -1.38% 24 tunni vältel +6.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ugly Dog (UGLYDOG) – turuteave

$ 190.25K
--
$ 190.25K
999.92M
999,923,692.557833
Ugly Dog praegune turukapitalisatsioon on $ 190.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UGLYDOG ringlev varu on 999.92M, mille koguvaru on 999923692.557833. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 190.25K.

Ugly Dog (UGLYDOG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ugly Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ugly Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ugly Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ugly Dog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.38%
30 päeva$ 0-12.42%
60 päeva$ 0-12.89%
90 päeva$ 0--

Mis on Ugly Dog (UGLYDOG)

Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes. Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ugly Dog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ugly Dog (UGLYDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ugly Dog (UGLYDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ugly Dog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ugly Dog hinna ennustust kohe!

UGLYDOG kohalike valuutade suhtes

Ugly Dog (UGLYDOG) tokenoomika

Ugly Dog (UGLYDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UGLYDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ugly Dog (UGLYDOG) kohta

Kui palju on Ugly Dog (UGLYDOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas UGLYDOG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UGLYDOG/USD hind?
Praegune hind UGLYDOG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ugly Dog turukapitalisatsioon?
UGLYDOG turukapitalisatsioon on $ 190.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UGLYDOG ringlev varu?
UGLYDOG ringlev varu on 999.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UGLYDOG (ATH) hind?
UGLYDOG saavutab ATH hinna summas 0.00370586 USD.
Mis oli kõigi aegade UGLYDOG madalaim (ATL) hind?
UGLYDOG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on UGLYDOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UGLYDOG kauplemismaht on -- USD.
Kas UGLYDOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
UGLYDOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UGLYDOG hinna ennustust.
