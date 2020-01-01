ufunapp (UFUN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ufunapp (UFUN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ufunapp (UFUN) teave ufundotapp is a token launcher built for creators — not platforms. It allows anyone to launch a token on Solana in under 30 seconds with no coding, no smart contract interaction, and no hidden fees. With a fully transparent 2% fee structure (1% to the creator, 0.6% to ufun.app, and 0.4% to Meteora), ufun.app ensures creators earn the most while launching tokens permissionlessly, with built-in protection and long-term support. Ametlik veebisait: https://ufun.app

ufunapp (UFUN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ufunapp (UFUN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.06K $ 20.06K $ 20.06K Koguvaru: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Ringlev varu: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.06K $ 20.06K $ 20.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00272452 $ 0.00272452 $ 0.00272452 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ufunapp (UFUN) hinna kohta

ufunapp (UFUN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ufunapp (UFUN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UFUN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UFUN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UFUN tokeni tokenoomikat, avastage UFUN tokeni reaalajas hinda!

UFUN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UFUN võiks suunduda? Meie UFUN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

