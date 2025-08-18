Rohkem infot UFUN

UFUN Hinnainfo

UFUN Ametlik veebisait

UFUN Tokenoomika

UFUN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ufunapp logo

ufunapp hind (UFUN)

Loendis mitteolevad

1 UFUN/USD reaalajas hind:

--
----
-3.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ufunapp (UFUN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:49:59 (UTC+8)

ufunapp (UFUN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00272452
$ 0.00272452$ 0.00272452

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

-3.31%

+0.33%

+0.33%

ufunapp (UFUN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul UFUN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UFUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00272452 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on UFUN muutunud -0.67% viimase tunni jooksul, -3.31% 24 tunni vältel +0.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ufunapp (UFUN) – turuteave

$ 19.73K
$ 19.73K$ 19.73K

--
----

$ 19.73K
$ 19.73K$ 19.73K

999.69M
999.69M 999.69M

999,694,079.625632
999,694,079.625632 999,694,079.625632

ufunapp praegune turukapitalisatsioon on $ 19.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UFUN ringlev varu on 999.69M, mille koguvaru on 999694079.625632. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.73K.

ufunapp (UFUN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ufunapp ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ufunapp ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ufunapp ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ufunapp ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.31%
30 päeva$ 0-49.28%
60 päeva$ 0-87.62%
90 päeva$ 0--

Mis on ufunapp (UFUN)

ufundotapp is a token launcher built for creators — not platforms. It allows anyone to launch a token on Solana in under 30 seconds with no coding, no smart contract interaction, and no hidden fees. With a fully transparent 2% fee structure (1% to the creator, 0.6% to ufun.app, and 0.4% to Meteora), ufun.app ensures creators earn the most while launching tokens permissionlessly, with built-in protection and long-term support.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ufunapp (UFUN) allikas

Ametlik veebisait

ufunapp hinna ennustus (USD)

Kui palju on ufunapp (UFUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ufunapp (UFUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ufunapp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ufunapp hinna ennustust kohe!

UFUN kohalike valuutade suhtes

ufunapp (UFUN) tokenoomika

ufunapp (UFUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UFUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ufunapp (UFUN) kohta

Kui palju on ufunapp (UFUN) tänapäeval väärt?
Reaalajas UFUN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UFUN/USD hind?
Praegune hind UFUN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ufunapp turukapitalisatsioon?
UFUN turukapitalisatsioon on $ 19.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UFUN ringlev varu?
UFUN ringlev varu on 999.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UFUN (ATH) hind?
UFUN saavutab ATH hinna summas 0.00272452 USD.
Mis oli kõigi aegade UFUN madalaim (ATL) hind?
UFUN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on UFUN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UFUN kauplemismaht on -- USD.
Kas UFUN sel aastal kõrgemale ka suundub?
UFUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UFUN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:49:59 (UTC+8)

ufunapp (UFUN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.