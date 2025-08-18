Mis on ufunapp (UFUN)

ufundotapp is a token launcher built for creators — not platforms. It allows anyone to launch a token on Solana in under 30 seconds with no coding, no smart contract interaction, and no hidden fees. With a fully transparent 2% fee structure (1% to the creator, 0.6% to ufun.app, and 0.4% to Meteora), ufun.app ensures creators earn the most while launching tokens permissionlessly, with built-in protection and long-term support.

Üksuse ufunapp (UFUN) allikas Ametlik veebisait

ufunapp (UFUN) tokenoomika

ufunapp (UFUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UFUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ufunapp (UFUN) kohta Kui palju on ufunapp (UFUN) tänapäeval väärt? Reaalajas UFUN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UFUN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UFUN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ufunapp turukapitalisatsioon? UFUN turukapitalisatsioon on $ 19.73K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UFUN ringlev varu? UFUN ringlev varu on 999.69M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UFUN (ATH) hind? UFUN saavutab ATH hinna summas 0.00272452 USD . Mis oli kõigi aegade UFUN madalaim (ATL) hind? UFUN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on UFUN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UFUN kauplemismaht on -- USD . Kas UFUN sel aastal kõrgemale ka suundub? UFUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UFUN hinna ennustust

