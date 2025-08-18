UFC Fan Token hind (UFC)
UFC Fan Token (UFC) reaalajas hind on $0.168538. Viimase 24 tunni jooksul UFC kaubeldud madalaim $ 0.155481 ja kõrgeim $ 0.194408 näitab aktiivset turu volatiivsust. UFCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.61 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.123672.
Lüliajalise tootluse osas on UFC muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, +8.37% 24 tunni vältel -16.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
UFC Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 408.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UFC ringlev varu on 2.42M, mille koguvaru on 20000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.37M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse UFC Fan Token ja USD hinnamuutus $ +0.01301995.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse UFC Fan Token ja USD hinnamuutus $ -0.0437170044.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse UFC Fan Token ja USD hinnamuutus $ -0.1007772128.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse UFC Fan Token ja USD hinnamuutus $ -0.2585535590199965.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.01301995
|+8.37%
|30 päeva
|$ -0.0437170044
|-25.93%
|60 päeva
|$ -0.1007772128
|-59.79%
|90 päeva
|$ -0.2585535590199965
|-60.53%
The UFC Fan Token allows UFC fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy UFC Fan Tokens. Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
UFC Fan Token (UFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.