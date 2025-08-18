Mis on UFC Fan Token (UFC)

The UFC Fan Token allows UFC fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy UFC Fan Tokens. Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse UFC Fan Token (UFC) allikas Ametlik veebisait

UFC Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on UFC Fan Token (UFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UFC Fan Token (UFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UFC Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UFC Fan Token hinna ennustust kohe!

UFC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

UFC Fan Token (UFC) tokenoomika

UFC Fan Token (UFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UFC Fan Token (UFC) kohta Kui palju on UFC Fan Token (UFC) tänapäeval väärt? Reaalajas UFC hind USD on 0.168538 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UFC/USD hind? $ 0.168538 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UFC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on UFC Fan Token turukapitalisatsioon? UFC turukapitalisatsioon on $ 408.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UFC ringlev varu? UFC ringlev varu on 2.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UFC (ATH) hind? UFC saavutab ATH hinna summas 7.61 USD . Mis oli kõigi aegade UFC madalaim (ATL) hind? UFC nägi ATL hinda summas 0.123672 USD . Milline on UFC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UFC kauplemismaht on -- USD . Kas UFC sel aastal kõrgemale ka suundub? UFC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UFC hinna ennustust

UFC Fan Token (UFC) Olulised valdkonna uudised