UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) teave UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT. Ametlik veebisait: https://www.digift.sg/user/login Valge raamat: https://www.ubs.com/global/en/media/display-page-ndp/en-20241101-first-tokenized-investment-fund.html Ostke UMINT kohe!

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.32K $ 10.32K $ 10.32K Koguvaru: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Ringlev varu: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.32K $ 10.32K $ 10.32K Kõigi aegade kõrgeim: $ 103.21 $ 103.21 $ 103.21 Kõigi aegade madalaim: $ 100.25 $ 100.25 $ 100.25 Praegune hind: $ 103.21 $ 103.21 $ 103.21 Lisateave UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) hinna kohta

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UMINT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UMINT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UMINT tokeni tokenoomikat, avastage UMINT tokeni reaalajas hinda!

UMINT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UMINT võiks suunduda? Meie UMINT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UMINT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!