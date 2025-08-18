UBS USD Money Market Investment Fund Token hind (UMINT)
UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) reaalajas hind on $103.19. Viimase 24 tunni jooksul UMINT kaubeldud madalaim $ 103.15 ja kõrgeim $ 103.19 näitab aktiivset turu volatiivsust. UMINTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 103.19 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 100.25.
Lüliajalise tootluse osas on UMINT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel +0.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
UBS USD Money Market Investment Fund Token praegune turukapitalisatsioon on $ 10.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UMINT ringlev varu on 100.00, mille koguvaru on 100.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.32K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse UBS USD Money Market Investment Fund Token ja USD hinnamuutus $ +0.034.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse UBS USD Money Market Investment Fund Token ja USD hinnamuutus $ +0.3139555750.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse UBS USD Money Market Investment Fund Token ja USD hinnamuutus $ +0.6581870960.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse UBS USD Money Market Investment Fund Token ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.034
|+0.03%
|30 päeva
|$ +0.3139555750
|+0.30%
|60 päeva
|$ +0.6581870960
|+0.64%
|90 päeva
|$ 0
|--
UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.
