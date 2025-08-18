Mis on UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS. DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.

Üksuse UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

UBS USD Money Market Investment Fund Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UBS USD Money Market Investment Fund Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UBS USD Money Market Investment Fund Token hinna ennustust kohe!

UMINT kohalike valuutade suhtes

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenoomika

UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UMINT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) kohta Kui palju on UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) tänapäeval väärt? Reaalajas UMINT hind USD on 103.19 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UMINT/USD hind? $ 103.19 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UMINT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on UBS USD Money Market Investment Fund Token turukapitalisatsioon? UMINT turukapitalisatsioon on $ 10.32K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UMINT ringlev varu? UMINT ringlev varu on 100.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UMINT (ATH) hind? UMINT saavutab ATH hinna summas 103.19 USD . Mis oli kõigi aegade UMINT madalaim (ATL) hind? UMINT nägi ATL hinda summas 100.25 USD . Milline on UMINT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UMINT kauplemismaht on -- USD . Kas UMINT sel aastal kõrgemale ka suundub? UMINT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UMINT hinna ennustust

