UA1 logo

UA1 hind (UA1)

Loendis mitteolevad

1 UA1/USD reaalajas hind:

$0.00033739
$0.00033739$0.00033739
-6.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
UA1 (UA1) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:38:27 (UTC+8)

UA1 (UA1) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00740758
$ 0.00740758$ 0.00740758

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.24%

-14.89%

-14.89%

UA1 (UA1) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul UA1 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. UA1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00740758 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on UA1 muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.24% 24 tunni vältel -14.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UA1 (UA1) – turuteave

$ 20.68K
$ 20.68K$ 20.68K

--
----

$ 33.74K
$ 33.74K$ 33.74K

61.30M
61.30M 61.30M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

UA1 praegune turukapitalisatsioon on $ 20.68K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UA1 ringlev varu on 61.30M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.74K.

UA1 (UA1) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse UA1 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse UA1 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse UA1 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse UA1 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.24%
30 päeva$ 0-6.45%
60 päeva$ 0+4.96%
90 päeva$ 0--

Mis on UA1 (UA1)

What is UA1? UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms. Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement.

Üksuse UA1 (UA1) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

UA1 hinna ennustus (USD)

Kui palju on UA1 (UA1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UA1 (UA1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UA1 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UA1 hinna ennustust kohe!

UA1 kohalike valuutade suhtes

UA1 (UA1) tokenoomika

UA1 (UA1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UA1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UA1 (UA1) kohta

Kui palju on UA1 (UA1) tänapäeval väärt?
Reaalajas UA1 hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UA1/USD hind?
Praegune hind UA1/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UA1 turukapitalisatsioon?
UA1 turukapitalisatsioon on $ 20.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UA1 ringlev varu?
UA1 ringlev varu on 61.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UA1 (ATH) hind?
UA1 saavutab ATH hinna summas 0.00740758 USD.
Mis oli kõigi aegade UA1 madalaim (ATL) hind?
UA1 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on UA1 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UA1 kauplemismaht on -- USD.
Kas UA1 sel aastal kõrgemale ka suundub?
UA1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UA1 hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.