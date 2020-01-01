Typus (TYPUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Typus (TYPUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Typus (TYPUS) teave Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs. By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation. Ametlik veebisait: https://typus.finance/ Valge raamat: https://docs.typus.finance/ Ostke TYPUS kohe!

Typus (TYPUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Typus (TYPUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.100289 $ 0.100289 $ 0.100289 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00681706 $ 0.00681706 $ 0.00681706 Praegune hind: $ 0.02005364 $ 0.02005364 $ 0.02005364 Lisateave Typus (TYPUS) hinna kohta

Typus (TYPUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Typus (TYPUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TYPUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TYPUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TYPUS tokeni tokenoomikat, avastage TYPUS tokeni reaalajas hinda!

TYPUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TYPUS võiks suunduda? Meie TYPUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TYPUS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!