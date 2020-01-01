Typus (TYPUS) tokenoomika
Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs.
By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation.
Typus (TYPUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Typus (TYPUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Typus (TYPUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Typus (TYPUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate TYPUS tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
TYPUS tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate TYPUS tokeni tokenoomikat, avastage TYPUS tokeni reaalajas hinda!
TYPUS – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu TYPUS võiks suunduda? Meie TYPUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.