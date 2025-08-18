Mis on Type Shit (TYPE)

TypeShit is a culture-first crypto project built to represent the vibes, values, and voices of the streets — straight from the digital underground. Inspired by the slang expression “type shit,” which stands for high-quality, dope, or real-deal stuff, our platform is a decentralized space where culture meets capital, and authenticity is rewarded. Whether you’re an artist, a degen, a meme lord, or just someone who knows what’s fire, TypeShit is your playground for flexing creativity, collecting exclusive digital goods, and co-owning cultural moments.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Type Shit hinna ennustus (USD)

Kui palju on Type Shit (TYPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Type Shit (TYPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Type Shit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

TYPE kohalike valuutade suhtes

Type Shit (TYPE) tokenoomika

Type Shit (TYPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TYPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Type Shit (TYPE) kohta Kui palju on Type Shit (TYPE) tänapäeval väärt? Reaalajas TYPE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TYPE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TYPE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Type Shit turukapitalisatsioon? TYPE turukapitalisatsioon on $ 9.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TYPE ringlev varu? TYPE ringlev varu on 998.74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TYPE (ATH) hind? TYPE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade TYPE madalaim (ATL) hind? TYPE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TYPE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TYPE kauplemismaht on -- USD . Kas TYPE sel aastal kõrgemale ka suundub? TYPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TYPE hinna ennustust

