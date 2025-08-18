Rohkem infot TYKE

Tyke The Elephant logo

Tyke The Elephant hind (TYKE)

Loendis mitteolevad

1 TYKE/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Tyke The Elephant (TYKE) reaalajas hinnagraafik
Tyke The Elephant (TYKE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Tyke The Elephant (TYKE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TYKE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TYKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TYKE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Tyke The Elephant (TYKE) – turuteave

$ 10.98K
$ 10.98K$ 10.98K

--
----

$ 10.98K
$ 10.98K$ 10.98K

755.48M
755.48M 755.48M

755,476,977.8594551
755,476,977.8594551 755,476,977.8594551

Tyke The Elephant praegune turukapitalisatsioon on $ 10.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TYKE ringlev varu on 755.48M, mille koguvaru on 755476977.8594551. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.98K.

Tyke The Elephant (TYKE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Tyke The Elephant ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Tyke The Elephant ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Tyke The Elephant ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Tyke The Elephant ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-37.53%
60 päeva$ 0-30.77%
90 päeva$ 0--

Mis on Tyke The Elephant (TYKE)

Another token of MartyrFi narrative to remember Tyke the Elephant. She was a female African bush elephant captured as a baby and shipped to the United States, where She was brutalised and instilled fear upon during the training for the circus, and shot 87 times whilst on the streets of Honolulu, Hawaii. She died of her injuries. She was forgotten but she will have a special place in our hearts forever The token is built to remember and honour Tyke the elephant. The project is also built around being charitable towards elephants who may go through the same sort of abuse.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Tyke The Elephant (TYKE) allikas

Ametlik veebisait

Tyke The Elephant hinna ennustus (USD)

Kui palju on Tyke The Elephant (TYKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tyke The Elephant (TYKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tyke The Elephant nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Tyke The Elephant hinna ennustust kohe!

TYKE kohalike valuutade suhtes

Tyke The Elephant (TYKE) tokenoomika

Tyke The Elephant (TYKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TYKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tyke The Elephant (TYKE) kohta

Kui palju on Tyke The Elephant (TYKE) tänapäeval väärt?
Reaalajas TYKE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TYKE/USD hind?
Praegune hind TYKE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Tyke The Elephant turukapitalisatsioon?
TYKE turukapitalisatsioon on $ 10.98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TYKE ringlev varu?
TYKE ringlev varu on 755.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TYKE (ATH) hind?
TYKE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TYKE madalaim (ATL) hind?
TYKE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TYKE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TYKE kauplemismaht on -- USD.
Kas TYKE sel aastal kõrgemale ka suundub?
TYKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TYKE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.