Rohkem infot TXN

TXN Hinnainfo

TXN Valge raamat

TXN Ametlik veebisait

TXN Tokenoomika

TXN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TXNScan logo

TXNScan hind (TXN)

Loendis mitteolevad

1 TXN/USD reaalajas hind:

$0.00011299
$0.00011299$0.00011299
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TXNScan (TXN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:52:59 (UTC+8)

TXNScan (TXN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01103486
$ 0.01103486$ 0.01103486

$ 0.00006443
$ 0.00006443$ 0.00006443

--

--

+24.87%

+24.87%

TXNScan (TXN) reaalajas hind on $0.00011299. Viimase 24 tunni jooksul TXN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TXNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01103486 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00006443.

Lüliajalise tootluse osas on TXN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +24.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TXNScan (TXN) – turuteave

$ 11.30K
$ 11.30K$ 11.30K

--
----

$ 11.30K
$ 11.30K$ 11.30K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

TXNScan praegune turukapitalisatsioon on $ 11.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TXN ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.30K.

TXNScan (TXN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TXNScan ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TXNScan ja USD hinnamuutus $ +0.0000368574.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TXNScan ja USD hinnamuutus $ +0.0000801980.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TXNScan ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000368574+32.62%
60 päeva$ +0.0000801980+70.98%
90 päeva$ 0--

Mis on TXNScan (TXN)

As blockchain technology matures, the sheer volume and complexity of on-chain data continue to expand at breakneck speed. Traditional explorers, while indispensable tools for early adopters and developers, often present information in raw technical formats that are inaccessible to the average user. A typical blockchain transaction can be a labyrinth of hexadecimal input data, multiple token transfers, contract calls, and opaque technical indicators. This complexity discourages newcomers, forces professionals to waste time on manual interpretation, and restricts the blockchain’s full potential to a narrow, highly technical audience. TXNScan seeks to change this dynamic by placing advanced artificial intelligence (AI), intuitive interfaces, and intelligent narratives at the core of blockchain exploration. Rather than forcing users to decode complex contract interactions by themselves, TXNScan interprets data, offering clear human-readable explanations, contextual insights, and interactive visual representations. It transforms raw blockchain data into comprehensible stories and actionable intelligence, making the technology accessible to everyone—from curious newcomers to veteran developers and institutional analysts.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TXNScan (TXN) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

TXNScan hinna ennustus (USD)

Kui palju on TXNScan (TXN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TXNScan (TXN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TXNScan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TXNScan hinna ennustust kohe!

TXN kohalike valuutade suhtes

TXNScan (TXN) tokenoomika

TXNScan (TXN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TXN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TXNScan (TXN) kohta

Kui palju on TXNScan (TXN) tänapäeval väärt?
Reaalajas TXN hind USD on 0.00011299 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TXN/USD hind?
Praegune hind TXN/USD on $ 0.00011299. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TXNScan turukapitalisatsioon?
TXN turukapitalisatsioon on $ 11.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TXN ringlev varu?
TXN ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TXN (ATH) hind?
TXN saavutab ATH hinna summas 0.01103486 USD.
Mis oli kõigi aegade TXN madalaim (ATL) hind?
TXN nägi ATL hinda summas 0.00006443 USD.
Milline on TXN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TXN kauplemismaht on -- USD.
Kas TXN sel aastal kõrgemale ka suundub?
TXN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TXN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:52:59 (UTC+8)

TXNScan (TXN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.