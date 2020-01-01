TXN Club (TXN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TXN Club (TXN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TXN Club (TXN) teave TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism much more - to be found in the TXN Litepaper Ametlik veebisait: https://txntech.club/ Valge raamat: https://docs.txntech.club/ Ostke TXN kohe!

TXN Club (TXN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TXN Club (TXN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.82K $ 14.82K $ 14.82K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 18.26M $ 18.26M $ 18.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 81.17K $ 81.17K $ 81.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.05545 $ 0.05545 $ 0.05545 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00081166 $ 0.00081166 $ 0.00081166 Lisateave TXN Club (TXN) hinna kohta

TXN Club (TXN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TXN Club (TXN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TXN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TXN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TXN tokeni tokenoomikat, avastage TXN tokeni reaalajas hinda!

TXN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TXN võiks suunduda? Meie TXN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TXN tokeni hinna ennustust kohe!

