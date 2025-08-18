Mis on TXN Club (TXN)

TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism + much more - to be found in the TXN Litepaper

Üksuse TXN Club (TXN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

TXN Club (TXN) tokenoomika

TXN Club (TXN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TXN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TXN Club (TXN) kohta Kui palju on TXN Club (TXN) tänapäeval väärt? Reaalajas TXN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TXN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TXN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TXN Club turukapitalisatsioon? TXN turukapitalisatsioon on $ 14.82K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TXN ringlev varu? TXN ringlev varu on 18.26M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TXN (ATH) hind? TXN saavutab ATH hinna summas 0.05545 USD . Mis oli kõigi aegade TXN madalaim (ATL) hind? TXN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TXN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TXN kauplemismaht on -- USD . Kas TXN sel aastal kõrgemale ka suundub? TXN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TXN hinna ennustust

